O vereador Thiago Brochi (PL) reuniu-se nesta segunda-feira (12) com o administrador da Uniap (Unidade de Apoio aos Portadores de Câncer) de Americana, Marco Antônio, para conhecer as ações desenvolvidas pela instituição. Segundo o parlamentar, a Uniap realiza um trabalho importante para a cidade, oferecendo apoio psicológico, doação de suplementos alimentares, cestas básicas e promovendo rodas de conversa para acolher, incentivar e fortalecer emocionalmente os pacientes em tratamento contra o câncer.

Durante a visita, o administrador informou que a instituição que está em processo de regularização de documentos para viabilizar o recebimento de verbas federais, estaduais e municipais, através de emendas impositivas.

“Fiquei impressionado com o trabalho sério e humano que eles desenvolvem. Vamos buscar caminhos para apoiar essa causa com recursos e articulações junto ao poder público. Essa instituição faz a diferença na vida de muitas famílias e merece todo nosso apoio”, destacou Brochi.

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre atendimento educacional especializado (AEE) no município de Americana.

No documento, a parlamentar explica que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva estabelece diretrizes para o AEE, sua obrigatoriedade e integração ao projeto político-pedagógico das escolas. Juliana defende a necessidade de revisar os mecanismos institucionais e operacionais para assegurar a efetiva inclusão escolar, com estrutura adequada e formação continuada de profissionais e a presença de salas de recursos multifuncionais acessíveis em todas as unidades escolares.

“Desde o início das aulas desse ano de 2025, os alunos surdos da rede municipal passaram mais de um mês sem intérprete de Libras, pois a prefeitura terceiriza esse serviço e não pode renovar o contrato com a empresa que fornecia os profissionais porque ela perdeu a Certidão Negativa de Débitos. Semana passada, uma nova situação foi noticiada: crianças diabéticas de Ensino Fundamental I estão tendo que aplicar, sozinhas, insulinas em si mesmas durante a aula”, aponta a vereadora.

A autora pede no requerimento dados detalhados sobre alunos com deficiências físicas e intelectuais, utilização de transporte adaptado e número de agentes de apoio à educação especial contratados. Pergunta, ainda, quantos alunos aguardam início de terapias, o tempo médio de espera e o que está sendo feito para reduzir a fila; quais instituições da rede pública municipal de ensino possuem estrutura de acessibilidade adequada; quando foi realizada a última vistoria técnica com o objetivo de verificar as condições de acessibilidade nas escolas municipais; e se existe previsão de investimentos, projetos ou obras voltadas à ampliação da acessibilidade nas unidades de ensino.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (13) e será encaminhado à prefeitura para resposta.



E o vereador Dr. Wagner Rovina (PL) reuniu-se na sexta-feira (10) com o presidente da 48ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana, Dr. Fabiano de Camargo Neves, e demais integrantes da nova diretoria eleita para o triênio 2025-2027. Participaram do encontro o vice-presidente Dr. Cleber Renato de Oliveira, a secretária-geral Dra. Clóris Rosimeire Marcello Vital, a secretária-adjunta Dra. Bruna de Oliveira Silva e o tesoureiro Dr. Flavio Rogério Costa.

Durante a reunião, o parlamentar debateu iniciativas voltadas ao fortalecimento da relação entre o poder legislativo e a OAB, com foco na promoção de políticas públicas que garantam a defesa dos direitos fundamentais, o acesso à justiça e o respeito às prerrogativas da classe.

Os integrantes da diretoria do órgão apresentaram suas principais diretrizes para o triênio, destacando a importância da aproximação com os poderes públicos para o fortalecimento institucional da advocacia e a promoção de ações em benefício da sociedade. Também foram discutidas possibilidades de cooperação em projetos de cidadania.

“A colaboração entre a OAB e o Legislativo é essencial para garantir uma sociedade mais justa, democrática e transparente. A troca de ideias e experiências contribui diretamente para a construção de um ambiente institucional mais eficiente e comprometido com os cidadãos”, afirmou Dr. Rovina.