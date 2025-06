O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de lei n° 46/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2026. O projeto traça os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento do próximo ano e contempla as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entre as emendas apresentadas pelo parlamentar estão a revitalização de praças esportivas e áreas de lazer; obras de infraestrutura urbana, como a pavimentação da Rua Rio Claro no Parque Novo Mundo; investimentos em esporte e juventude, como pista de skate, pump track, quadras de areia e reforma da pista de atletismo; e a construção de Unidades Básicas de Saúde e creches em bairros como Jardim Mirandola, Parque Universitário, Jardim Pacaembu e Jardim da Balsa.

O parlamentar propõe ainda as reformas em equipamentos públicos, como o Centro de Treinamento de Judô do CCL, o Tiro de Guerra e o telhado da Natação Americana, bem como diversos centros comunitários. “Nosso compromisso é com uma cidade mais justa e com melhor qualidade de vida. Essas emendas são fruto de diálogo com a população e de uma visão responsável do planejamento público”, afirma Brochi.

As emendas serão votadas pelos vereadores em Plenário, juntamente à discussão da lei de diretrizes orçamentárias, durante sessão extraordinária a ser agendada pela Câmara.