O vereador Thiago Brochi (PL) classificou como “ridículo” o reajuste salarial proposto pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de 5% para as polícias Civil e Militar. As falas foram ditas na sessão da Câmara realizada nesta terça-feira (6). O Governo de São Paulo enviou, na última quarta-feira (30), à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o projeto de lei complementar (PLC) que propõe o reajuste para diversas categorias de servidores do Poder Executivo.

Segundo representantes de entidades policiais, o percentual é insuficiente para recompor a inflação acumulada nos últimos dois anos, em torno de 10%: 4,62%, em 2023, e 4,83%, em 2024. O índice gerou manifestações negativas por parte de representantes da categoria nas redes sociais. Isso porque, durante a campanha eleitoral de 2022, houve a promessa por parte de Tarcísio de que as Polícias de São Paulo estariam entre as melhores do país no aspecto salarial.

O último – e único – reajuste concedido pelo governador do Estado, de 20%, em média, ocorreu em 2023, com o compromisso de que, nos anos seguintes, haveria novos aumentos salariais, especialmente para a Polícia Civil, que recebeu percentuais menores à época. Entretanto, em março de 2024 (data-base da classe), não houve sequer a correção das perdas inflacionárias – mesma situação que se repetiu em março de 2025.

Vereador detona Doria e critica Tarcísio

“No governo anterior eu ‘desci a lenha’ naquele sem-vergonha do (João) Dória. Que não fazia absolutamente nada referente às forças de segurança”, disparou Thiago Brochi. “E eu não posso concordar, apesar de gostar bastante do nosso governador Tarcísio, com esses 5%. Ridícula a proposta do governador do Estado de São Paulo”, apontou o vereador. “Esses 5% não dá nem (pra repor) a inflação de 2023 e 2024. Aí vai falar: – Não, mas a gente vai aumentar o subsídio. Subsídio não é salário. Os policiais precisam de salário pra sobreviver”, emendou.

“Eu não tenho como ficar calado”, frisou o parlamentar, que pede ao governador que repense a proposta para a categoria policial. “(O Tarcísio) Tem a frente da Secretaria de Segurança Pública o Guilherme Derrite, que vem fazendo um excelente trabalho. Acho que é o secretário em destaque das Secretarias”, ressaltou Brochi. “Como o senhor repensou a questão dos pedágios, ainda dá tempo de repensar essa situação. Eu gostaria que o senhor olhasse pra essa tropa que está na rua 24 horas por dia defendendo a população”, completou.