O vereador Thiago Brochi (PL) reuniu-se nesta segunda-feira (26) com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para discutir sobre melhorias estruturais e operacionais na segurança pública da cidade.

Durante a reunião, o parlamentar tratou sobre a necessidade da construção de uma nova sede para o Corpo de Bombeiros de Americana e a possibilidade de concessão da área, além do apoio para a tramitação e liberação de toda a documentação necessária. “A atual estrutura já não comporta adequadamente o efetivo e os equipamentos, além de não oferecer o tempo de resposta ideal para as ocorrências”, destacou Brochi.

Ainda na reunião, foi discutida a construção de um estande de tiro para o 19º Batalhão de Polícia Militar e a destinação de novas viaturas, tanto caracterizadas quanto descaracterizadas, para reforçar o trabalho da Polícia Civil de Americana. “Foi uma excelente oportunidade de apresentar as necessidades da nossa cidade diretamente ao deputado Derrite, que sempre demonstrou apoio e comprometimento com Americana.”, concluiu.

Candidato ao Senado

Em postagem nas redes sociais, Brochi se refere a Guilherme Derrite como “futuro senador”. O deputado federal licenciado recentemente se filiou ao PP (Partido Progressista) e deve concorrer a uma das vagas no Senado Federal nas eleições do ano que vem. Em 2022, o vereador apoiou Derrite na reeleição a deputado, na época pelo PL (Partido Liberal). Mas agora o político está no partido de Ciro Nogueira, Maurício Neves e alguns articuladores com os quais Brochi não se dá muito bem: Odair Dias e principalmente Willian Tião.