O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na Câmara Municipal de Americana solicitando a construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Jardim Pacaembu. De acordo com o parlamentar, a proposta busca atender a um pedido antigo da população da região, que enfrenta dificuldades no acesso a atendimentos de saúde e precisa se deslocar para bairros vizinhos.

“O Jardim Pacaembu tem registrado um crescimento populacional expressivo nos últimos anos, o que aumentou significativamente a demanda por serviços públicos, principalmente na área da saúde. A ausência de uma UBS no bairro tem sobrecarregado unidades de outros setores da cidade e gerado transtornos aos moradores”, diz Brochi.

O vereador destaca ainda, no documento, que a construção de uma UBS no local facilitaria o acesso da população local a consultas médicas, exames e vacinas, além de descentralizar o atendimento da saúde pública municipal, permitindo maior agilidade e prevenção no cuidado primário à saúde. “Uma UBS no Pacaembu vai trazer mais dignidade e qualidade de vida para os moradores da região”, conclui.

Já a vereadora Leonora Périco (PL) protocolou duas indicações na secretaria da Câmara Municipal, sugerindo à prefeitura estudos para ampliação do horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Vila Mathiensen e Parque Gramado. A parlamentar explica que foi procurada por moradores que relataram a dificuldade para acessar os serviços de saúde nas UBSs e a necessidade de ampliação dos horários de funcionamento, como forma de garantir melhor acolhimento e atender à crescente demanda da população.

“Ampliar os horários das UBS é ouvir as necessidades da população garantindo acesso digno a todos”, defende Leonora. Ambas as Indicações estão relacionadas na pauta da sessão ordinária de terça-feira e serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.