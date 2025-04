O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na Câmara Municipal de Americana propondo ao Executivo a criação de um sistema de bonificação financeira para os guardas municipais que, no exercício de suas funções, apreenderem armas de fogo sem registro ou autorização legal e as entregarem ao órgão competente.

De acordo com o parlamentar, a proposta visa valorizar e incentivar o trabalho dos profissionais da segurança pública municipal, reconhecendo a importância da atuação da Guarda Municipal no combate ao crime e na proteção da população. Para Brochi, esse reconhecimento não deve ser apenas simbólico, mas também prático, por meio de políticas que reforcem a motivação e o comprometimento da corporação.

“A Guarda Municipal realiza um trabalho essencial para a segurança da nossa cidade, muitas vezes de forma silenciosa, mas com grande impacto. Com essa bonificação, queremos incentivar ainda mais ações de fiscalização e enfrentamento ao crime, além de reconhecer a bravura e a dedicação dos nossos agentes”, destaca o vereador.

Segundo Brochi, o sistema proposto também se alinha a estratégias já defendidas por diversas esferas da segurança pública no Brasil, como o enfrentamento ao tráfico de armas e à violência urbana, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social. “A bonificação, além de premiar a eficácia das ações, contribuirá para um ambiente mais seguro e para a valorização institucional da Guarda Municipal”, conclui.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (8) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Emenda para esportes

O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou um ofício na secretaria da Câmara Municipal de Americana com indicação de destinação de recursos através de emenda impositiva do orçamento municipal para investimento em ações no esporte.

Brochi propõe, no ofício protocolado. a destinação de R$ 14 mil para a aquisição de materiais esportivos para o vôlei e para o futsal do Nova Americana; a destinação de R$ 30 mil para taxas federativas de basquete e judô e R$ 31.315,52 para a contratação de eventos esportivos.

“Investir no esporte é investir em transformação social. É dar oportunidade para crianças, jovens e adultos praticarem atividades que ensinam disciplina, trabalho em equipe e promovem saúde. Fico feliz em poder contribuir com projetos sérios que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirma Brochi.