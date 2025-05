O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a criação ou adequação de leitos hospitalares específicos e adaptados para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública e privada de saúde do município.

De acordo com o parlamentar, a proposta tem como objetivo garantir um ambiente hospitalar mais seguro, acolhedor e humanizado para pessoas com TEA, considerando suas particularidades sensoriais e emocionais. “Precisamos pensar com urgência em estruturas que respeitem a sensibilidade de quem vive com autismo. Um hospital precisa ser um local de cuidado, e não de crise e sobrecarga”, destacou Thiago.

Entre as adaptações sugeridas estão ambientes com estímulos sensoriais reduzidos (luz suave, menos barulho), espaço com decoração acolhedora, prioridade na triagem, presença de acompanhante 24h e flexibilização para objetos de conforto como brinquedos e fones de ouvido.

O vereador pede no documento a capacitação das equipes médicas para atendimento humanizado, além da sinalização clara dos espaços adaptados. “Essa proposta está alinhada à Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, e reafirma o papel do município em garantir o pleno acesso à saúde para todos. Não é apenas uma proposta legal, mas sobretudo uma questão de empatia, de justiça e de cidadania”, conclui Brochi. A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 6, e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Política de prevenção

Já o vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um projeto de lei em que propõe a criação de política de prevenção e combate a amputações em pacientes diabéticos. De acordo com o parlamentar, a propositura tem como objetivo inserir na rede de saúde pública, privada e filantrópica mecanismos que possibilitem a detecção prévia da doença, através de análise e tratamento adequado dos pacientes.

“Precisamos pensar em ações efetivas que facilitem o diagnóstico precoce, o controle da doença e a prevenção de complicações, como as amputações, que infelizmente ainda são uma realidade para muitos pacientes. Cuidar de quem tem diabetes é investir em qualidade de vida, reduzir internações e garantir que essas pessoas possam viver com mais saúde e segurança”, destaca.

No texto do projeto, Marcos Caetano propõe ações como treinamento dos profissionais de saúde que atuam na atenção primária para realizarem o exame no pé diabético e promoverem a disseminação de informação e o debate a respeito da importância de cuidar dos pés; estímulo por meio de campanhas anuais a necessidade do autoexame; afixação de cartazes informativos nas unidades de saúde, escolas, igrejas, pontos de atendimento ao público da administração pública de maneira permanente; além de realização de campanhas de conscientização anual, com material de divulgação, execução de palestras, debates, inserção de conteúdo escolar e ações de abordagem para exames dos pés em toda a rede municipal, incluindo pais e familiares de alunos das escolas públicas e privadas.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.