O vereador Thiago Brochi (PL) reuniu-se nesta segunda-feira (14) com o delegado do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP), Josias Barbosa, para apresentar denúncias feitas pela população sobre postos de combustíveis com possíveis irregularidades em Americana e discutir medidas de combate às práticas ilegais. O parlamentar apresentou uma lista de postos alvo de questionamentos de consumidores.

Segundo o vereador, as denúncias indicam possíveis fraudes na quantidade e qualidade dos combustíveis, prejudicando diretamente o consumidor. “Infelizmente ainda existem quadrilhas operando dentro da nossa cidade, enganando o consumidor com bombas adulteradas ou informações falsas. Isso é inaceitável”, afirmou Brochi.

Durante o encontro, o vereador solicitou o aumento das fiscalizações nos postos de Americana, destacando que a presença do órgão fiscalizador é fundamental para inibir práticas criminosas e proteger os cidadãos – principalmente as chamadas fraudes metrológicas, quando equipamentos clandestinos burlam a quantidade de combustível colocada nos veículos.

“Desde o meu último mandato, fiscalizar postos sempre foi uma das minhas lutas. Já denunciei, cobrei e fiz visitas surpresas. Não podemos deixar que meia dúzia de maus empresários manche a imagem de quem trabalha certo”, concluiu o vereador.