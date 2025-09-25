O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção ao uso de drogas ilícitas por crianças e adolescentes através da inclusão de conteúdos educativos nos materiais pedagógicos da rede municipal de ensino de Americana.

De acordo com o parlamentar, a proposta tem como objetivo fortalecer o papel da escola como espaço de formação integral dos alunos, oferecendo ferramentas que os ajudem a compreender os riscos do uso de substâncias ilícitas e a desenvolver a capacidade de fazer escolhas mais conscientes. “A educação é a melhor ferramenta de prevenção. Inserir informações claras e contínuas nos materiais escolares é investir no futuro das nossas crianças e adolescentes, fortalecendo a rede de proteção e reduzindo a vulnerabilidade dos jovens”, afirmou o parlamentar.

O documento prevê que os conteúdos sejam elaborados em parceria com profissionais da saúde, psicologia, assistência social e educação, além do apoio técnico do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas (Comad), garantindo uma abordagem científica, pedagógica e adequada à faixa etária. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (30) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.