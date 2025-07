O vereador Thiago Brochi (PL) voltou a realizar fiscalizações em postos de combustíveis de Americana. Desta vez, para apurar suposta prática abusiva de abastecimento de álcool e gasolina aditivados, sem a solicitação dos clientes. Na semana passada o parlamentar esteve em um estabelecimento na Avenida Centurione Boer, no Jardim Santa Eliza, e na sessão desta terça-feira (1º) comentou a repercussão do caso.

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na Câmara Municipal, Brochi citou que desde 2017 realiza fiscalizações em postos de combustíveis, para apurar diversas práticas irregulares. “Alguns donos de postos de combustíveis insistem em dar dor de cabeça para o consumidor. E vou insistir pra dar dor de cabeça pra essa turma. Cambada de vagabundo, sem vergonha, cara de pau em fazer esse tipo de situação”, disparou.

Após receber queixas, o vereador esteva no estabelecimento verificando que, quando a pessoa pede gasolina ou álcool, os frentistas logo colocam o produto aditivado, mais caro. “Sem o consumidor pedir. Aí a pessoa não percebe que a conta está mais cara”, explicou. Brochi descreveu que uma das pessoas observou a situação e denunciou. “Eu fui e peguei em flagrante. Em três minutos que fiz a fiscalização no posto, foram três casos”, revelou.

Ressarcimento

“O funcionário tem que informar (se é comum ou aditivado), senão a pessoa fica penalizada”, reforçou. O vereador então solicitou o ressarcimento imediato dos consumidores, depois de abordar os funcionários e falar com gerente. Na sessão, Brochi falou que existem informações de que funcionários recebem um ‘adicional’ para colocar o álcool e a gasolina especiais sem a solicitação direta do condutor. “Tem uma comissão pra ficar prejudicando o consumidor, sem ele perceber”, acrescentou.

“Não tenho medo de dono de postos de combustíveis. Falam: ‘Ah, pertence ao grupo x, a facção’. Estou me lixando pra isso”, destacou o vereador. Brochi recebe denúncias em suas redes sociais e vai a campo. “Vou fiscalizar sem medo de enfrentar essa cambada de covarde que insiste em prejudicar o pessoal de Americana”, emendou. O parlamentar confidenciou que o dono da franquia, com 70 unidades, chegou a solicitar reunião. “Ele falou que ‘é inadmissível acontecer isso em Americana’, mas no dia seguinte estava ocorrendo de novo”, frisou.

Por fim, no uso da palavra durante a sessão, Thiago Brochi citou que tem diversas denúncias de moradores de um condomínio vizinho a outro posto de combustíveis. Que, inclusive, deixaram de abastecer no local por práticas irregulares. Segundo o vereador, a fiscalização deve ocorrer em breve contra o estabelecimento comercial. “O meu trabalho vai continuar com resultado”, conclui.