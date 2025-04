Duas semanas de festividades em comemoração ao aniversário de 186 anos da Estância Turística de Brotas, a Capital Nacional do Turismo de Aventura. Com uma programação repleta de atrações musicais, praça de alimentação, feira de artesanato e diversão para toda a família, a Prefeitura da Estância Turística de Brotas, através da Diretoria de Cultura, apresenta a tradicional Festa da Santa Cruz, um dos eventos mais aguardados do ano.

De 24 de abril a 11 de maio, o evento reúne 30 artistas que se apresentarão em uma grande estrutura montada no Largo de Santa Cruz, localizado às margens do Rio Jacaré Pepira (Rua Francisco Costa, nº. 234).

“Este festival é uma verdadeira homenagem à alma de Brotas. Celebrar os 186 anos da nossa cidade com arte, história e tanta participação da comunidade é motivo de grande orgulho. Quero destacar o trabalho da nossa Diretoria de Cultura, sob a liderança do dedicado Leandro Gomes. Cada detalhe deste evento reflete o cuidado e o amor com que foi pensado por todos os departamentos da Prefeitura envolvidos. É essa união de esforços que fortalece nossa identidade e faz Brotas brilhar ainda mais. Parabéns a todos e, principalmente, à nossa gente, que é o coração pulsante desta cidade tão especial”, afirmou a Prefeita Leca Berto.



Com um repertório composto por grandes sucessos do pop rock romântico, o cantor Universo Will abre a programação da Festa de Santa Cruz em 24 de abril (quinta-feira), a partir das 20h30. Na sexta-feira (25), a dupla católica Ramon & Rafael promete muita emoção, fé e louvor a todos os fiéis.

Já no sábado (26) tem a cantora Ari Miranda & Banda, com o melhor do sertanejo universitário. Para fechar o primeiro final de semana de festa, no domingo (27), o grupo D’Samba vai colocar todo mundo para dançar a partir das 19h. Logo depois, às 20h30, é a vez do cantor Ari Silva. E às 21h30, a Banda Show Kuba Libre continua o agito com hits de diferentes gêneros musicais em um único show. A entrada é gratuita.

Família Lima celebra aniversário de Brotas

No dia 03 de maio (sábado), aniversário de Brotas, a Festa de Santa Cruz traz o grande show da Família Lima, o grupo de rock sinfônico mais famoso do Brasil, com 1 milhão de cópias vendidas.

Formada por Zeca, Lucas, Allen, Amon-rá e Moisés Lima, a Família Lima já se apresentou em mais de 13 países, incluindo Estados Unidos, Áustria, França, Espanha, Alemanha e Vaticano, onde se apresentou na Piazza San Pietro para o Papa João Paulo II e um público de 500 mil pessoas.

Com um repertório clássico, mesclando música erudita, folk, rock e pop, a Família Lima é a grande atração da Festa de Santa Cruz deste ano. A apresentação acontece a partir das 21h30.

Estrutura

Além das atrações musicais, a estrutura preparada pela Prefeitura inclui também praça de alimentação (comidas e bebidas) e barracas de artesanato, com peças produzidas pelos artesãos locais, credenciados pela administração municipal.

Com expectativa de reunir um público de aproximadamente 20 mil pessoas aos finais de semana, a Festa de Santa Cruz contará com um esquema de segurança reforçado, com 15 seguranças por noite, proporcionando um ambiente seguro e familiar para brotenses e turistas.

SERVIÇO

Festa de Santa Cruz

Data: De 24 de abril à 11 de maio

Local: Largo de Santa Cruz (Rua Francisco Costa, nº. 234)

Entrada gratuita.

