A humorista Bruna Louise apresenta o seu novo show “O que passa na cabeça dela?” no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, nº 61, Centro), em Santa Bárbara d´Oeste,na próxima quarta-feira, dia 18 de junho, às 21h. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 90,00 e podem ser adquiridos na bilheteira do teatro e no site https://ingressodigital.com.

A classificação etária é de 16 anos. Neste show inédito, ela está ainda mais afiada e sem papas na língua. “O que passa na cabeça dela”? Muita coisa, e ela vai contar tudo no palco, do jeito que só ela sabe fazer. Relacionamentos, perrengues, empoderamento e as situações mais absurdas do dia a dia viram piada na voz de Bruna, que não tem medo de falar o que pensa. Com sua autenticidade de sempre e muita interação com o público, ela transforma cada apresentação em uma experiência única, porque, ao vivo, tudo pode acontecer.