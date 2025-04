A fisiculturista Bruna Lucena, de Nova Odessa, venceu 2 troféus no Arnold Fitness 2025 este final de semana.

Bruna foi Top em Novice (Top 1) e Open Top 3.

Ainda esperando definição com o coach, ela vai buscar o Overall com disputas em regionais, podendo ser em Guarulhos ou Sumaré.

Ela foi a única atleta da região a competir no Arnold Sports Festival South America 2025, em São Paulo.

Fala Bruna Lucena

“Quero encerrar a temporada com o overall. Vou comer uma pizza para comemorar”, dissse na entrevista.

