Bruno Mars (cover) toca no Tivoli esta quinta-feira

O Tivoli Shopping recebe nesta quinta-feira um tributo vibrante ao astro do pop Bruno Mars. A banda The Mars sobe ao palco da Praça de Alimentação a partir das 19h30, levando ao público uma performance repleta de coreografias, figurinos icônicos e os maiores sucessos da carreira do cantor. Esta será a última apresentação do semestre do projeto Clássicos do Pop Rock.

Com vocal ao vivo, dançarinos e toda a estética característica do artista, o grupo promete uma noite de muita animação, envolvimento e emoção. O repertório traz grandes hits do artista, em um espetáculo dinâmico e imersivo.

“O Clássicos do Pop Rock é um sucesso entre nossos clientes e essa edição com Bruno Mars promete fechar o primeiro semestre com chave de ouro. O público pode esperar uma apresentação cheia de ritmo, carisma e aquela energia contagiante que só um show inspirado no Bruno Mars pode oferecer”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Clássicos do Pop Rock: a temporada de 2025 do projeto – que já é tradicional no Tivoli Shopping – teve início em fevereiro e vem reunindo amantes da música de todas as gerações.

O público já pôde conferir tributos a Elvis Presley, com apresentação de Dalizio Moura, e aos Beatles, com a banda Beatles Alive. Agora, o encerramento dessa primeira fase acontece em grande estilo com o som envolvente do havaiano.

Bruno Mars

Serviço: Clássicos do Pop Rock 2025: The Mars

📅 Quando: 10 de abril de 2025

⏱️Horário: 19h30

📍 Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping

