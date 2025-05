As demissões voluntárias bateram recorde no início de 2025. De acordo com dados do FGV Ibre, 38% de todas as demissões com carteira assinada no país entre janeiro e fevereiro foram a pedido do próprio trabalhador — o maior índice desde o início da série histórica em 2020. No primeiro bimestre, 1,625 milhão de brasileiros deixaram seus cargos por vontade própria, um crescimento de 15,5% em relação a 2024. E quem solicita o desligamento, em grande parte, são jovens entre 18 e 29 anos — com maior nível de escolaridade e, muitas vezes, em busca de novos caminhos profissionais.

Esse movimento também se reflete na internet. Um levantamento da Onlinecurriculo, plataforma de currículos online, aponta que as buscas pelo termo “demissão” no Google dispararam 173% entre os meses de março de 2024 a março de 2025 — gerando 819,2 mil buscas pelo termo.

A tendência parece estar ligada a fatores como insatisfação salarial, ambiente de trabalho e, principalmente, a busca por mais flexibilidade, qualidade de vida e saúde mental. Ainda assim, o levantamento mostra que o pedido de demissão gera muita insegurança entre os profissionais. Como pedir demissão, o que recebo e qual o melhor dia para pedir demissão, estão entre as principais perguntas pesquisadas na internet no último ano, — evidenciando que, mesmo quando a decisão de sair é planejada, ainda existem muitas dúvidas sobre os direitos e procedimentos formais do desligamento.

E se… eu pedir demissão?

O crescimento das demissões voluntárias parece ter impulsionado uma enxurrada de dúvidas entre quem deseja saber mais sobre o assunto. Nos últimos 12 meses, perguntas sobre demissão somaram 819,2 mil buscas no Google. A maioria delas não questiona apenas o procedimento burocrático, mas reflete uma preocupação concreta com as consequências do pedido de demissão.

Dentre as 12 dúvidas mais comuns entre os internautas, 9 são sobre a ideia de se desligar da empresa voluntariamente. As buscas mais frequentes revelam que, para os trabalhadores, o maior temor envolve o impacto dessa decisão nas finanças pessoais.

Questões sobre o valor das verbas rescisórias, como o cálculo de salários, dominam as pesquisas. Além disso, dúvidas sobre o saque do FGTS e a possibilidade de acesso ao seguro-desemprego reforçam a preocupação com a estabilidade financeira pós-demissão. No total, as dúvidas financeiras somam 491.500 buscas.

Apesar das questões financeiras, a principal dúvida pode ser resumida em: “afinal, como pedir demissão?”. Muitos trabalhadores se preocupam com a forma correta de formalizar a saída, como o funcionamento do aviso prévio e o melhor momento para se desligar. As questões relacionadas ao processo burocrático do rompimento contratual trabalhista somam 224.360 consultas, e mostram que muitos brasileiros, ao planejar o afastamento de uma empresa, buscam se assegurar de que estão cumprindo todos os trâmites legais.

A tabela mostra que, ao considerar pedir demissão, uma ansiedade comum entre os brasileiros é saber o que vão ganhar ou perder — tanto em termos de valores quanto de benefícios. Isso indica que, apesar da vontade de mudar de emprego ou estilo de vida, o aspecto financeiro continua sendo uma das maiores barreiras (ou motivações) para a tomada de decisão.