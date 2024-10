Depay marcou o primeiro gol pelo Timão Principal contratação do Corinthians na última janela de transferências, Memphis Depay marcou seu primeiro gol com a camisa do clube paulista.

No início do segundo tempo, o atacante holandês acertou bela cobrança de falta e recolocou o Timão em vantagem: 3 a 2. Titular pela segunda partida consecutiva, o camisa 94 chegou ao seu primeiro tento após cinco partidas pelo Corinthians. Anteriormente, Depay havia contribuído com duas assistências, uma delas na estreia.

Na jogada, o holandês sofreu falta na intermediária e chamou a responsabilidade para a finalização. O camisa 94 bateu colocado e acertou o ângulo. Sem chance para Mycael, goleiro do Athletico Paranaense. Até então, o Corinthians amargava empate por 2 a 2, após ter aberto vantagem de 2 a 0. Em caso de vitória, o clube alvinegro sai da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Depay fez seu primeiro gol pelo Corinthians.