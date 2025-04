C6 Bank tem vagas em TI para pessoas com deficiência

O C6 Bank, banco completo para pessoas físicas e jurídicas, acaba de lançar o Acessa Tech, programa de contratação afirmativa voltado a pessoas com deficiência com experiência prévia em tecnologia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Ada, empresa especializada em recrutamento e seleção com o uso de inteligência artificial, tem como objetivo ampliar a diversidade no setor e acelerar o desenvolvimento desses talentos dentro da instituição.

Serão contratadas dez pessoas para atuar como desenvolvedoras de software júnior, com foco em front-end e back-end. As inscrições estão abertas até 8 de maio, no site do programa.

O processo seletivo é voltado a profissionais com um a dois anos de experiência e conhecimento em pelo menos uma linguagem de programação. O modelo de trabalho será híbrido, com atuação no escritório do C6 Bank, em São Paulo (SP).

A seleção inclui prova técnica, interação com IA generativa, um Coding Tank de três dias com treinamentos e desafios, além de entrevista final.

Os profissionais aprovados passarão por uma formação intensiva conduzida pela Ada e pelo C6 Bank, com aulas ao vivo, conteúdos assíncronos e foco em linguagens como JavaScript, CSS e Java com Spring.

Além de benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, os contratados também terão acesso à plataforma Conexa, com suporte psicológico gratuito.

O C6 Bank foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo no LinkedIn Top Companies 2025, ranking que destaca as empresas com as melhores práticas de desenvolvimento profissional. Também foi destaque em 2024, pelo terceiro ano seguido, na pesquisa Diversidade e Inclusão, realizada pelo Instituto Ethos — iniciativa que reconhece as empresas brasileiras com as melhores políticas e ações de diversidade.

Sobre o C6 Bank

O C6 Bank é um banco completo para pessoas físicas e jurídicas com cerca de 35 milhões de clientes. A instituição, lançada em 2019, tem um portfólio de mais de 100 produtos, funcionalidades e serviços, incluindo conta corrente, cartão, programa de pontos, saques, tag de pedágio, crédito, Conta Global, plataforma de investimentos com ativos no Brasil e no exterior, marketplace, entre outros.