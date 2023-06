Cabelos fracos? O que a Medicina Tradicional Chinesa diz

Em busca de cabelos exuberantes e saudáveis, exploramos diferentes tratamentos e produtos.

Mas e se a chave para um cabelo deslumbrante estivesse em um segredo ancestral? Na Medicina Tradicional Chinesa, descobrimos um conjunto de conhecimentos que enfatiza a importância de um corpo bem nutrido para a saúde capilar. E a boa notícia é que podemos alcançar esse equilíbrio através de uma alimentação rica em nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais.

Você já ouviu o ditado “você é o que você come”? De acordo com Patricia Liu, expert em Medicina Chinesa, uma alimentação completa e variada, repleta de nutrientes essenciais, desempenha um papel fundamental no fortalecimento das fibras capilares. Em particular, vitaminas como a vitamina C (encontrada em laranjas, limões, acerolas, kiwis, morangos, amoras, mirtilos, tomates, cenouras, pimentões e couve) e biotina (presente em sementes de girassol, batata-doce cozida, amêndoas, nozes e amendoim, espinafre cozido e brócolis fresco) são essenciais para promover a saúde capilar.

Além da vitamina C e da biotina, existem outros nutrientes essenciais para manter o cabelo saudável e nutrido. Entre eles, destaca-se o ferro, que desempenha um papel fundamental na oxigenação dos folículos capilares e no crescimento dos fios. Fontes de ferro incluem feijão, lentilha, espinafre e cereais integrais. Também não podemos esquecer dos ácidos graxos ômega-3, encontrados em algas, sementes de linhaça e chia, que ajudam a promover a saúde do couro cabeludo e proporcionam brilho aos cabelos. Outro nutriente importante é a vitamina E, conhecida por suas propriedades antioxidantes, que ajudam a proteger os folículos capilares dos danos causados pelos radicais livres. Fontes de vitamina E incluem óleos vegetais, como o óleo de girassol e de gérmen de trigo, amêndoas, abacate e sementes de girassol. O selênio desempenha um papel essencial, pois auxilia na produção de enzimas antioxidantes que combatem o estresse oxidativo no couro cabeludo. A Castanhas do Pará é uma das melhores e mais populares fontes de selênio.

Na Medicina Tradicional Chinesa, há uma crença profunda de que uma dieta equilibrada desempenha um papel essencial na saúde capilar. Segundo Patrícia, incluir frutas, legumes e verduras na nossa dieta diária é fundamental para nutrir nossos cabelos de dentro para fora. “Esses alimentos fornecem não apenas as vitaminas e minerais necessários, mas também antioxidantes poderosos que ajudam a combater danos causados por agentes externos”, ressalta a especialista.

Ela alerta que é importante lembrar que cada indivíduo é único, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar da mesma forma para outra. A genética, o estresse e outros fatores desempenham um papel significativo na queda capilar. Portanto, é essencial procurar orientação médica especializada para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento personalizado. A Medicina Tradicional Chinesa valoriza a individualidade e a constituição única de cada pessoa, ressaltando a importância de abordagens personalizadas para obter resultados eficazes.

Nossa jornada em busca de cabelos saudáveis nos leva a explorar tanto a sabedoria ancestral da Medicina Tradicional Chinesa quanto os avanços científicos modernos. Ao nutrir nossos fios com uma alimentação equilibrada e procurar o cuidado adequado, estamos no caminho para uma saúde capilar exuberante e duradoura.

Sobre Patricia Liu

Patricia Liu é uma expert em medicina chinesa e decodificação mente-corpo que tem ajudado milhares de pessoas a superar suas limitações físicas e emocionais e alcançar resultados incríveis. Tem vasta experiência em relações internacionais, como CEO Business, especialista em negociação, já estruturou várias empresas dentro e fora do país. Formada pela USP e pós-graduada em Gestão, também se formou na universidade de Shanghai e Taiwan consideradas entre as Top’s 5 faculdades da China, tem formação em instituições reconhecidas internacionalmente, como a Omni e Act Institute Hipnose. Patrícia é também uma hipnoterapeuta, Master Practitioner em PNL, Master Coach e Treinadora de desenvolvimento humano.

