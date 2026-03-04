Há quem diga que carro bom é carro moderno. Mas Reginaldo de Campinas prova todos os dias que há tesouros do mundo automotivo escondidos em garagens empoeiradas pelo Brasil afora. Bem conhecido nas redes sociais, ele se tornou referência nacional na compra, venda e consignação de carros das décadas de 70, 80 e 90, especialmente aqueles com baixíssima quilometragem ou até zero km.

Natural de Campinas, Reginaldo começou aos 14 anos, garimpando anúncios de classificados em jornais para encontrar raridades. Mas foi somente aos 31 que decidiu se dedicar integralmente ao ofício. Os primeiros cinco anos foram difíceis, marcados pela imprevisibilidade do mercado e por viagens que nem sempre valiam o esforço. A persistência, porém, rendeu frutos e hoje ele conta com quase 550 mil seguidores no Instagram e cerca de meio milhão de inscritos no YouTube.

Entre seus feitos mais impressionantes está o resgate de uma Ford F1000 1990 zero km, guardada em uma garagem em Itapetininga (SP) por 33 anos. Há também o caso emocionante de um Ford Escort XR3 1984 com apenas 955 km rodados, cuja história envolve a morte do primeiro dono em férias no Pantanal e três décadas de espera até a venda ser autorizada.

Atualmente, Reginaldo mantém uma loja física em Campinas e já conhece tão bem seus clientes que, ao encontrar um carro raro, sabe exatamente para quem vai vendê-lo. A fama do nome “Reginaldo de Campinas” surgiu naturalmente no meio do mundo do antigomobilismo e ele decidiu mantê-lo como identidade de negócio.

Clássico em alta

A história de Reginaldo de Campinas com os carros clássicos ilustra bem que algumas criações nunca deixam de fascinar. Seja no formato original ou em novas versões, o que foi feito com qualidade e identidade atravessa décadas e permanece inspirando.

O movimento é o mesmo na moda. Os tênis slim, clássicos dos anos 70, estão de volta às vitrines recentemente. Leves, simples e versáteis, podem ser usados tanto para corrida quanto no dia a dia.

Valor além do tempo

O trabalho de Reginaldo de Campinas é um ato de preservação cultural. Cada carro resgatado com pintura original, pneus de fábrica e plástico nos bancos é uma peça de história que deixa de ser esquecida para sempre. E assim como um Gol GTI guardado em garagem por décadas, os grandes clássicos, sejam carros, livros, jogos ou tendências de moda, estão apenas aguardando o momento certo para voltar a brilhar.

Todos esses reencontros mostram que o que é feito com identidade e propósito nunca fica obsoleto.