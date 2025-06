Nova Odessa Atendimento a cachorro atropelado vira disputa política

A Prefeitura de Nova Odessa emitiu nota atacando o Jornal de Nova Odessa e se defendendo da acusação de falhas no atendimento a um cachorro que foi atropelado.

Nota da prefeitura de Nova Odessa

Mais uma reportagem tendenciosa do JNO, que não entrou em contato com a Prefeitura para saber o que de fato aconteceu…

Mas vamos lá:

Trata-se de um cão aparentemente comunitário que foi atropelado na segunda-feira (16/06), por volta das 16h, na Estrada Eduardo Karklis, área rural da cidade.

O Setor de Zoonoses foi acionado por populares para resgatar e avaliar o animal. Os agentes perceberam de imediato que ele não mexia os membros traseiros. O animal foi recolhido com todo cuidado e encaminhado para receber os primeiros socorros veterinários do DBEA Municipal.

Já no Bem-Estar Animal, ele foi acolhido, medicado e passou por consulta com médica veterinária, constatando-se uma provável lesão de coluna.

Para confirmação do diagnóstico, era necessário um exame de raio x – que não faz parte do rol de serviços prestados pelo DBEA.

O animal estava agressivo, inquieto e assustado. Por isso, já devidamente medicado, a equipe optou por deixá-lo em um local com solo “macio” (e não no interior do prédio, onde o piso frio representaria um risco adicional para sua coluna).

Este vídeo é deste momento.

Logo em seguida, o profissional médico veterinário retornou ao DBEA, confirmou que o animal já estava mais calmo e sem dor e, ai sim, pôde coloca-lo em uma sala do prédio.

O raio x foi realizado no dia seguinte, graças à doação deste serviço por um profissional que possui um equipamento portátil.

Felizmente, constatou-se que o bichinho sofreu apenas uma luxação (um deslocamento de coluna), e não uma fratura de coluna.

O cão segue em tratamento no DBEA, incluindo medição para dor e inflamação, laserterapia, acupuntura e moxaterapia.

Inclusive, ele está sendo transferido nesta data para um clínica particular conveniada à AAANO, para continuidade do tratamento.

Ele já apresenta reação a estímulos nos membros inferiores, mas ainda não está descartada a necessidade de uma cirurgia para corrigir a luxação, considerada de nível grave.

Após sua recuperação, ele deve ser disponibilizado para adoção responsável pela ONG.

Mando algumas imagens anexas do cão em tratamento no DBEA.

Obviamente, nenhum cidadão que não faça parte da equipe pode ter as chaves do prédio, que é um serviço público municipal de Saúde.

Esperamos ter esclarecido os FATOS.