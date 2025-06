O Cadastro Único de Sumaré vai realizar duas ações nos dias 9 e 11 de junho, na região da Vila Santana, para atender moradores que estão com os dados desatualizados há mais de dois anos. A iniciativa é voltada especialmente para famílias que precisam manter o CadÚnico em dia para garantir acesso a programas sociais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e outros benefícios do Governo Federal.

As ações acontecerão na Avenida Luís Frutuoso, nº 448, com atendimento em dois períodos: das 08h30 às 11h e das 12h30 às 15h. A distribuição de senhas será limitada, por isso, é recomendado chegar com antecedência.

Documentos necessários:

RG e CPF

Título de Eleitor

Carteira de trabalho

Comprovante de endereço

Certidão de nascimento ou de casamento

Os interessados podem entrar em contato pelos telefones:

(19) 3828-6113 | (19) 3873-1120 | (19) 3828-8902 | (19) 3873-7647