A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, teve um momento especial nesta terça-feira (27) com a participação de cães terapeutas que proporcionaram bem-estar e descontração a pacientes e profissionais de saúde.

A ação fez parte do projeto Patas Solidárias, idealizado pela veterinária Maria Laura Bignotto Pereira, que utiliza a Terapia Assistida por Animais (TAA) com os cães terapeutas Tobias, Xubica, Aisha, Desmond, Julia e Browne, promovendo a humanização do ambiente hospitalar.

Durante a visita, todos puderam interagir com os cães em atividades lúdicas que ajudaram a aliviar o estresse e estimularam a saúde emocional. Estudos apontam que esse tipo de contato contribui para a liberação de hormônios ligados ao bem-estar, além de reduzir sintomas de ansiedade.

“A participação dos cães terapeutas na SIPAT foi uma experiência enriquecedora. Eles nos lembram da importância de cuidar da nossa saúde mental e emocional, especialmente em um ambiente onde o cuidado com o próximo é fundamental”, destacou o presidente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), Marcelo Amaro.

A presença dos animais também levou conforto aos pacientes internados, fortalecendo o clima acolhedor no hospital. Diante da boa receptividade, novas ações com terapia assistida por animais já estão sendo planejadas.

Além da visita dos cães, a programação da SIPAT incluiu palestras, dinâmicas e sorteios com a nutricionista Andreia Rissati (Comida de Verdade), a terapeuta capilar Eulália Brasil (Doenças Associadas ao Couro Cabeludo) e o técnico de segurança do trabalho Victor Kremer (Segurança com Produtos Químicos).

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.