Animais estiveram divertindo pacientes do Hospital Municipal e de unidade de Oncologia em Americana

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), em Americana, receberam a visita dos cães terapeutas do projeto Patas que Curam, em uma ação especial de Carnaval que transformou o clima das alas e corredores das unidades nesta terça-feira (17). Oito cães – Thor, Margot, Manu, Sky, Kimi, Duke, Zaia e Phill – das raças Golden Retriever, Shih Tzu e SRD, que têm perfil dócil e são treinados para ambientes hospitalares, participaram da visita, proporcionando alegria, acolhimento e momentos de leveza em meio à rotina hospitalar.

A iniciativa é conduzida pelo adestrador profissional Mateus Gardioni, com a participação de tutores voluntários, e utiliza técnicas de Pet Terapia para promover bem-estar físico e emocional a pacientes, familiares e profissionais de saúde. Durante cerca de uma hora, os internos previamente autorizados, de diferentes setores do hospital, incluindo Pediatria, Hemodiálise e alas de Internação e Observação, puderam interagir com os animais, recebendo estímulo positivo e muito carinho.

A ação, que ocorre com frequência nas unidades, segue protocolos de segurança rigorosos: os cães recebem banho antes de cada visita e passam por higienização das patas e da boca antes de entrarem nas unidades e terem contato com os pacientes.

Ambiente

“É visível como o clima do ambiente e a expressão das pessoas mudam após a interação com os cães. A Pet Terapia promove bem-estar e ajuda a melhorar o humor, proporcionando momentos de leveza. O sucesso das visitas nos mostra que isso faz muita diferença na vida de quem está em recuperação ou em meio a um longo tratamento de saúde. Nosso trabalho é movido por amor e empatia, e nossa recompensa são os sorrisos que recebemos”, disse Mateus.

Para os pacientes, o contato com os cães terapeutas representa um momento de alegria e conforto. “São ótimas essas visitas. Eles são capazes de nos proporcionar alegria e carinho no momento em que estamos mais vulneráveis. Sempre gostei de interagir com eles e lembro do quanto isso me ajudou durante a quimioterapia”, contou Tatiane Domingues Kuhl, paciente da Unacon, que fez questão de abraçar os cachorros e fazer fotos para registrar o momento especial.

Os profissionais que atuam nas unidades também sentem os benefícios da visita. “Os cães terapeutas ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse, e no caso dos pacientes até favorecem a resposta clínica aos tratamentos. Ao promoverem momentos de descontração, os animais fortalecem vínculos afetivos, estimulando a liberação de hormônios ligados ao prazer e à tranquilidade, como oxitocina e endorfina, tornando o ambiente hospitalar mais leve e acolhedor. É um momento muito gostoso, um gesto simples que transforma rotinas”, explicou a psicóloga Camila Peres, da equipe do Hospital Municipal.

Iniciativa

A iniciativa faz parte das ações de humanização do HM e reforça o compromisso da instituição em oferecer atendimento de qualidade aliado ao cuidado humano e à valorização da saúde emocional de todos que passam pela unidade.

“A humanização é um pilar fundamental do nosso trabalho, e essa ação com os cães terapeutas no HM e na Unacon reforça nosso compromisso com o cuidado integral, levando acolhimento, conforto emocional e bem-estar não apenas aos pacientes, mas também aos acompanhantes e profissionais”, reforçou o diretor geral do hospital, Ruy Santos.

“Investir na humanização é entender que o processo de cura vai muito além dos medicamentos e procedimentos clínicos. Quando abrimos as portas do HM e da Unacon para projetos como esse, estamos oferecendo um suporte emocional valioso, que renova as energias de quem está enfrentando um tratamento difícil. É uma alegria ver como uma iniciativa tão singela consegue transformar o ambiente hospitalar”, acrescentou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.