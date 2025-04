O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou nesta segunda-feira (14) o serviço de roçagem e limpeza de mato alto na Rua Índia, na travessia entre o Parque das Nações e o bairro São Roque. De acordo com o vereador, o mato alto e o acúmulo de sujeira no local têm causado transtornos à comunidade, comprometendo a segurança, a circulação e o bem-estar dos moradores.

“Atendemos a um pedido da comunidade e acompanhamos de perto a roçagem e a limpeza de toda a extensão da rua Índia, especialmente no trecho que liga o Parque das Nações ao bairro São Roque. Essa é uma região importante de passagem e estava há muito tempo com mato alto e acúmulo de sujeira, o que comprometia a segurança e o bem-estar dos moradores”, comentou Marcos Caetano.

Já o vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal pedindo à prefeitura a limpeza, capinação e poda na rua Theodolindo Pedro Mastrodi, localizado no bairro Vila Cordenonsi. No documento, o parlamentar explica que foi procurado por moradores que solicitaram providências quanto a poda de árvores, limpeza e capinação do espaço público.

“Constatamos que as árvores da calçada estão invadindo o espaço da rua, dificultando a passagem, principalmente com veículos maiores; além da proliferação de animais peçonhentos”, afirma Renan. A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira, dia 15, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.