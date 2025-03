O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre fiscalização de empresas de comércio de sucatas e borracharias na rua Carioba, no bairro Cordenonsi. No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores que questionaram sobre empresas de comércio de sucatas e borracharias, mato alto e lixo jogado de forma irregular na via.

“Recentemente, aumentaram o número de denúncias sobre estabelecimentos que acumulam materiais como sucatas e pneus de forma doméstica, criando focos do mosquito Aedes aegypti. Esse acúmulo desordenado também pode contaminar o solo e a água, prejudicando a saúde humana e os recursos naturais. É preciso intensificar a fiscalização dessas empresas, garantindo que cumpram as normas ambientais e de segurança, e que medidas corretivas sejam tomadas quando houver irregularidades, para a segurança da população”, afirma Caetano.

No requerimento, o autor pergunta se a prefeitura realiza a fiscalização das empresas de sucatas e borracharias para garantir o cumprimento das normas ambientais e sanitárias; quais medidas podem ser adotadas pelas empresas para evitar problemas como a proliferação da doença; e quais canais de comunicação estão disponíveis para a comunidade denunciar empresas de sucatas e borracharias que estão operando de forma irregular ou colocando a saúde pública em risco.

Já a vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação solicitando ao Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) o reparo em um buraco existente nas proximidades do nº 198 da Rua São Marcos, no São Manoel. A parlamentar afirma que moradores pediram a execução do serviço em caráter de urgência. “O problema está há vários dias sem manutenção, aumentando de proporção com o tempo e causando constrangimentos aos moradores que passam pelo local. A situação tem prejudicado o trânsito na região e representa um grave risco de acidentes. Solicito providências urgentes para a manutenção urgente da via”, aponta Juliana.

Por sua vez, a vereadora Talitha De Nadai (PDT) é autora de ofício com indicação de destinação de recurso através de emenda impositiva do orçamento municipal para investimento em ações na cultura. Talitha propõe no ofício protocolado a destinação de R$ 56 mil para a secretaria de Cultura para realização de atividades culturais para os grupos da melhor idade em específico para realização de baile com banda, uma vez por mês.

“Os bailes são muito importantes para a melhor idade, que além de ser uma maneira de reuni-los, ajuda na qualidade de vida, pois trabalha o físico e o mental de maneira leve e sem desgastes, melhora da coordenação motora, aumenta a flexibilidade e é uma aliada ao combate na depressão, proporcionando, assim, um envelhecimento com mais qualidade”, defende Talitha.

Os documentos serão lidos e deliberados na sessão ordinária de terça-feira, dia 25. No caso das indicações, o envio é automático para a Prefeitura.