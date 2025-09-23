O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre a limpeza de bueiros na Avenida Luiz Bassette, no Jardim da Balsa II.

Segundo o parlamentar, moradores da região relatam a falta de manutenção adequada nos bueiros, ocasionando acúmulo de resíduos, mau cheiro e risco de alagamentos em períodos de chuva, colocando em risco a saúde e a segurança da população local. “O pedido tem como objetivo garantir melhores condições de drenagem das águas pluviais, evitando alagamentos e mau cheiro e riscos à saúde da população. A obstrução de bueiros por resíduos sólidos e sedimentos tem sido uma preocupação recorrente dos moradores, principalmente em períodos de chuvas mais intensas”, afirma Marcos.

O autor questiona se existe algum cronograma oficial de limpeza preventiva dos bueiros tanto na avenida quanto no bairro e se há registro de solicitações ou reclamações anteriores dos moradores sobre o entupimento desses bueiros. Marcos Caetano também questiona quais medidas a Administração pretende implementar para garantir a eficiência e continuidade da manutenção da rede de drenagem pluvial da região.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (30). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.