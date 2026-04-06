O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a inclusão da modalidade Walking Football (futebol caminhado) no município.

De acordo com o parlamentar, o esporte é praticado em países europeus como ferramenta positiva em resposta à solidão da população com idade superior a 60 anos, promovendo apoio para a diminuição de fatores que causam a depressão e benefícios para casos como diabetes e hipertensão. A prática é pensada para inclusão de jogadas e mudanças que contribuem para o menor impacto físico durante o jogo.

O Walking Football chegou ao Brasil em 2018 por cinco fundadores, que criaram uma associação nacional, conhecida com WFB (Walking Football Brasil), posteriormente tornando-se membro das organizações internacionais reguladoras do esporte, possibilitando a parceria para introdução da modalidade no Brasil de forma oficial.

Modalidade

No documento, o autor afirma que a modalidade esportiva pode ser uma ferramenta de promoção de bem-estar para a população idosa. “O Walking Football é uma importante ferramenta para promover saúde, bem-estar e inclusão da população 60+, contribuindo para uma longevidade mais ativa e qualidade de vida. A inclusão dessa modalidade no município é fundamental para ampliar as políticas públicas voltadas aos idosos, promovendo mais saúde, convivência e dignidade”, afirma Marcos.

O vereador questiona se a prefeitura tem previsão para a inclusão da modalidade no âmbito municipal ou se o esporte já é praticado em Americana ou oferecido pela administração. Marcos Caetano também solicita informações sobre quais são os requisitos para propor oficialmente uma nova modalidade esportiva no município.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (7). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.