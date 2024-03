Um homem que caiu do barco onde estava

está desaparecido desde a manhã desta terça-feira em Americana. Ele estaria a passeio com amigos na Represa de Salto Grande, na região da Praia Azul.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas na tentativa de localizar a vítima. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

O tenente Brustolin, comandante do Posto de Bombeiros de Americana, informou que até por volta das 17h30 o homem não havia sido encontrado.

