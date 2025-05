Caixa tem nova linha de crédito pra casinhas

A CAIXA lançou nova modalidade de crédito imobiliário voltada prioritariamente para Habitação Popular. A linha faz parte do Programa Apoio à Produção, com recursos livres do banco, direcionado às empresas do ramo da construção civil.

Ampliando alternativas de recursos para a aquisição de moradias acessíveis, o foco da nova modalidade será o financiamento de empreendimentos em que as unidades tenham valor de venda de até R$ 350 mil. A expectativa é contratar, ainda em 2025, cerca de R$ 5,8 bilhões na nova modalidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O anúncio do lançamento foi feito durante o Summit Abrainc 2025, realizado em São Paulo (SP) pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), pelo diretor executivo de Habitação da CAIXA, Roberto Ceratto, que alertou para a necessidade de ampliar soluções financeiras para atender à crescente demanda por moradia no país.

“A CAIXA reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e o acesso à moradia, especialmente para famílias de baixa renda, por meio de uma nova modalidade de crédito que impulsiona os empreendimentos habitacionais populares e facilita a conquista da casa própria”, ressalta o diretor.

Pela nova linha, as construtoras podem financiar até 100% do custo total de obra dos empreendimentos, incluindo o custo de aquisição do terreno. A expectativa é de impulsionamento das vendas, já que será possível também a aquisição de imóveis na planta.

As construtoras interessadas devem apresentar o projeto do empreendimento imobiliário na agência CAIXA de relacionamento para análise da viabilidade econômico-financeira, negocial e jurídica do empreendimento e da sua empresa.

Habitação é com a CAIXA

Em 2024, a CAIXA contratou mais de R$ 223,6 bilhões em crédito habitacional, mantendo sua liderança com 67,2% do mercado e mais de 99% de participação no Minha Casa, Minha Vida. Esse volume de crédito movimentou significativamente o setor da construção civil, gerando aproximadamente 1,9 milhão de empregos diretos e indiretos.

Com a nova modalidade, espera-se um crescimento de projetos habitacionais voltados para a baixa renda, garantindo mais recursos às construtoras e promovendo o acesso à casa própria para milhares de famílias.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado