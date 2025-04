A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira, dia 10, a partir das 19h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o seminário “Desvendando o Autismo: Como a ciência está moldando novas possibilidades de tratamento”. Organizado em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado anualmente em 02 de abril, o seminário será realizado em atendimento a um requerimento de autoria do vereador Leco Soares (Podemos).

De acordo com o parlamentar, o objetivo do evento será promover a divulgação de informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ajudar a ampliar a conscientização sobre o tema. “O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não-verbal; entretanto, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorarem sua relação com o mundo. Entendemos que esta Casa pode colaborar com a causa através da realização deste seminário”, defende Leco.

O seminário contará com palestras de Luciana Reolon, fonoaudióloga e psicopedagoga, e de Katlin Massirer, pesquisadora no Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Unicamp. Elas irão apresentar os avanços nas pesquisas sobre o TEA e abordar como essas descobertas podem resultar em novos medicamentos e possibilidades de tratamento.

O evento é aberto ao público e tem início às 19h. A TV Câmara transmite ao vivo através do canal 8 da Claro TV, site oficial (www.camara-americana.sp.gov.br) e redes sociais (Facebook e Youtube).