A Câmara Municipal de Americana realiza na quarta-feira (20) sessão solene para a entrega da medalha Princesa Tecelã ao Dr. Thiago Pietrobon, pelos relevantes serviços prestados em atividades educacionais e científicas no município. A homenagem foi motivada por decreto legislativo de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD).

A medalha é entregue a pessoas que, representando o município, tenham se destacado em atividades culturais, educacionais, científicas ou artísticas. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Biografia

Thiago Pietrobon é biólogo formado pela Unesp e doutor em biologia. Com 45 anos, é casado com Yara Carollo Blanco e pai de Ana Luiza. Atualmente é diretor do Grupo Ecosuporte – Assessoria Ambiental, Gestão de Resíduos e Central de Reciclagem de gases refrigerantes.

Com experiência acadêmica como professor e pesquisador universitário na Faculdade de Americana e na gestão pública, como assessor da Secretaria de Meio Ambiente de Americana, atuou nos primeiros levantamentos de fauna e flora do município e no diagnóstico sobre as nascentes do pós-represa.

Foi interlocutor entre Americana e o governo de São Paulo na primeira edição do Programa Município Verde e Azul. Foi membro do Grupo de Trabalho de Proteção da Camada de Ozônio do Brasil, Presidente do Departamento de Meio Ambiente da ACIA, Presidente do Departamento Nacional de Meio Ambiente da ABRAVA, Presidente da Câmara Ambiental de Refrigeração da CETESB e membro da Câmara Ambiental de Mudanças Climáticas, também da CETESB.

Mais

Acompanhando as agendas internacionais de Proteção da Camada de Ozônio e de Mudanças Climáticas, desde 2021, atualmente integra o Painel de Assessoramento Econômico e Tecnológico que assessora os países signatários do Protocolo de Montreal. Foi indicado ainda pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para compor o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que assessora os países signatários do tratado de mudanças climáticas.

Nos últimos dois anos, na agenda de sustentabilidade, atuou no Quênia, Inglaterra, Canadá, Tailândia e, remotamente, para o governo alemão. Carregando consigo a cidade de Americana por todos os lugares que passa, Dr. Thiago é um nome de grande representatividade para a cidade nas esferas educacional e científica, servindo de exemplo para as gerações futuras.