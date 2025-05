A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira (15) sessão solene para a entrega do Prêmio “Geraldo Pinhanelli” de Comunicação aos profissionais de comunicação que se destacaram no exercício de suas atividades no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebok e Youtube).

Instituída pelo decreto legislativo nº 444/2009, a premiação tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar os profissionais de comunicação que trabalham em Americana. Dividido em seis categorias, o prêmio teve como vencedores os seguintes profissionais: Crislaine Teixeira Fernandes (assessoria de imprensa – Prefeitura de Americana); Alessandro Araújo (fotojornalismo – Todo Dia); Felipe Gomes (jornalismo digital – Todo Dia); Lucas Ardito (jornalismo impresso – jornal O Liberal); Keller Stocco (radiodifusão – Rádio Vox90 FM); e João Victor Vianna (telejornalismo – TV Todo Dia).

Os vencedores foram os mais votados em suas categorias na votação feita pela Câmara com profissionais de comunicação que atuam na cidade. Os vencedores do Prêmio Geraldo Pinhanelli de Comunicação 2025:

Assessoria de Imprensa – Crislaine Teixeira Fernandes

Com formação em Jornalismo, atua há quase 20 anos na área de comunicação. Iniciou sua trajetória em 2006 como estagiária na Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Americana. Atuou na equipe de comunicação da Prefeitura de Monte Mor e, posteriormente, na Prefeitura de Americana, onde é coordenadora de Comunicação desde 2022. Também contribui com causas sociais, prestando assessoria ao Instituto Rosa do Bem e à Mobilização Passos que Salvam.

Fotojornalismo – Alessandro de Oliveira Araujo

Iniciou sua carreira aos 19 anos como operador de som na TV Cultura de Santa Bárbara d’Oeste, onde também desempenhou funções como cinegrafista, editor de imagens e operador de switcher. Com passagem por emissoras como a TV Todo Dia e a Rede CNT, acumulou ampla experiência na área audiovisual. Atuou como diretor de fotografia no documentário de média-metragem “Rock no Seu Interior” e, no início de 2025, foi professor assistente no curso de audiovisual pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste. Atualmente é repórter cinematográfico na TV Todo Dia e há 20 anos está à frente da sua própria produtora audiovisual.

Jornalismo Digital – Felipe Gomes Machado

Formado em Jornalismo, ao longo da graduação teve experiências com marketing político. Atuou como redator publicitário em agência de comunicação, diagramador em jornal impresso e na redação em uma rádio comunitária do Município Gaúcho de Frederico Westphalen. Já formado iniciou sua trajetória como repórter de TV e mídias digitais na TV Todo Dia, onde segue até hoje.

Jornalismo Impresso – Lucas de Oliveira Ardito

Jornalista formado pela PUC-Campinas, integra o time de jornalismo do Grupo Liberal desde 2022, onde iniciou como estagiário. Atua na cobertura das edições de Cidades e Esportes. Desde jovem, demonstrou paixão pela comunicação e jornalismo esportivo. Aos 15 anos, deu os primeiros passos na área ao colaborar com a cobertura de basquete para o portal Esporte Clube Basquete.

Radiodifusão – Keller Luiz Stocco Dias

Com 30 anos de experiência no jornalismo, construiu uma sólida carreira no rádio e na televisão regional. Atuou em emissoras como Notícia FM, Clube AM e Rádio Melhor FM, além das rádios Bandeirantes, Educadora, Mix de Limeira, Luzes da Ribalta e Brasil de Santa Bárbara d’Oeste. Na TV TodoDia, apresenta um programa diário. Desde 2018, é radialista da Rádio Vox 90 FM e idealizador do portal kellerstocco.com.br, especializado em notícias de cidades e polícia. Foi vencedor do Prêmio Geraldo Pinhanelli na categoria telejornalismo em 2011, 2014 e 2015 e radiodifusão em 2012.

Telejornalismo – João Victor de Souza Viana

Iniciou sua carreira como estagiário no departamento de comunicação da universidade e na redação do Jornal TodoDia, ainda na era do impresso. Atuou como redator na agência de marketing paulistana do Grupo DPG e, em 2023, retomou ao jornalismo factual como repórter na TV TodoDia. Também trabalhou como produtor do Balanço Geral, na TH+ | RECORD, em Campinas. Apaixonado por esportes, prestou trabalho voluntário em blogs esportivos, produziu conteúdo para redes sociais e, desde 2023, atua como repórter esportivo da Rádio Brasil FM.