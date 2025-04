A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira, dia 24, sessão solene de entrega do título “Policial Padrão Repórter Policial Valdir Moreira” aos oficiais das forças de segurança que se destacaram na prestação de serviços à comunidade. A solenidade ocorre no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebok e Youtube).

A honraria foi motivada pelo decreto legislativo nº 989/2023, de autoria do vereador Thiago Brochi (PL). Receberão o título profissionais indicados por suas corporações. O nome do prêmio homenageia o repórter policial Valdir Moreira, que por muitos anos acompanhou as ocorrências do município, falecido em 2017.

Os homenageados com o título Policial Padrão “Repórter Valdir Moreira” 2025:

10º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia – 1º Tenente Daniel Carlos de Oliveira

Ingressou na Polícia Militar em 2010. É bacharel em Direito pela UNIARA e em 2015 concluiu o curso superior de Ciência Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia do Barro Branco, com foco em Gestão Pública, Doutrina policial e Comando de Tropa. Desempenhou funções operacionais e estratégicas de grande relevância. Atualmente, é o Comandante Interino da 1ª Companhia de Ações Especiais de Polícia e do 1º Pelotão de Ações Especiais.

Corpo de Bombeiros – Cabo PM Emerson Batista de Souza Domingos

Com mais de 20 anos de atuação, possui ampla experiência em atendimentos de emergência. Especializado em Resgate, Emergências Médicas e Condução de Viaturas em situações críticas, com sólido conhecimento em atendimento pré-hospitalar. Destaca-se no Núcleo de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, setor responsável pela regularização de edificações e emissão de AVCB.

Guarda Municipal de Americana – Inspetora Jéssica Belatine

Há 15 anos dedicando-se à corporação, está à frente do Centro de Segurança e Inteligência – CSI, responsável pelo atendimento, despacho e vídeomonitoramento da Muralha Digital, contribuindo diretamente para a redução dos índices de criminalidade no município. Também é atuante no combate à violência doméstica, tendo contribuído para a implantação e funcionamento do Botão de Pânico, ferramenta essencial no apoio às vítimas.

Polícia Científica – Dr. Vicente Scorza Carrascosa Von Glehn

Graduado em Medicina pela USP, especializou-se em Cirurgia da Mão e concluiu pós-graduação em Gestão Empresarial. Atuou como dirigente na Unimed e ingressou no serviço público em 1992 como Médico Legista do Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo. De 2021 a 2023, foi Diretor Técnico Departamental do IML e atualmente exerce a função de Diretor do Núcleo de Perícias Médico-Legais de Americana, consolidando uma carreira marcada pela competência e dedicação à saúde e à justiça.

Polícia Civil – Delegado de Polícia de 1ª Classe Fernando Fincatti Periolo

Iniciou a carreira em 1991 como Investigador de Polícia, tornando-se Delegado em 1998. Atuou nas cidades de Santo André, Sumaré e Cosmópolis, sendo titular de diversas unidades da região como o 1º, 2º e 5º DP de Sumaré, Ciretran e 4º DP de Americana. Atualmente é Delegado Titular da DISE e responde pela DIG de Americana, acumulando uma trajetória marcada pela dedicação à segurança e ao serviço público.

Polícia Militar – 1ª Cia PM do 19ª BPM/I – Cabo Luiz Antônio Ferreira

Profissional com 30 anos de carreira, se destaca por seus serviços prestados com comprometimento no Policiamento de Rádio Patrulhamento. No ano de 2024, realizou a prisão em flagrante delito de treze indivíduos pelos crimes de tráfico, roubo, furto e estupro de vulnerável, além da captura de cinco foragidos da justiça. Sua expertise e preparo operacional fazem dele uma referência dentro da corporação, tanto na atuação direta quanto na orientação de policiais mais novos.

Polícia Militar Ambiental – 1º Sargento André Luis Bentivoglio

Tem se destacado de maneira exemplar no 1º Pelotão de Polícia Militar Ambiental, especialmente no atendimento de demandas complexas relacionadas à flora, fauna silvestre e ictiológica, bem como às solicitações do Poder Judiciário e do Ministério Público, resultando em medidas mais eficazes no combate aos crimes ambientais e na recuperação de áreas de interesse ambiental degradadas. Apresenta-se sempre de forma solícita com seus subordinados e com a população, demonstrando elevado grau de conhecimento técnico em benefício da comunidade que dele necessita.

Política Rodoviária – 2º Sargento Carlos Eduardo de Almeida Marques

Atua no Policiamento Rodoviário há três anos, sendo três anos no Tático Ostensivo Rodoviário. Admitido em 2012, teve suas promoções conquistadas através de concursos internos. Sempre na linha de frente, é reconhecido por sua dedicação, profissionalismo e diversas condecorações por atuações de destaque. Entre elas, a prisão de criminosos envolvidos em roubo de carga, porte ilegal de arma e corrupção de menores. Com postura exemplar e espírito de liderança, contribui ativamente para a segurança da população e o fortalecimento da corporação.