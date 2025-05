A Câmara Municipal de Americana conta com novos servidores municipais convocados após aprovação no concurso público realizado no ano passado. O presidente Léo da Padaria (PL) deu as boas-vindas durante a sessão desta terça-feira (13) aos dois novos oficiais legislativos e o analista de Comunicação. Além disso, informou que houve a convocação dos aprovados também como oficial de Informática e historiador.

Em 2024, sob a presidência de Thiago Brochi (PL), o Poder Legislativo realizou concurso para 13 cargos efetivos e cadastro reserva. Ainda no ano passado houve a nomeação de novos servidores para a Controladoria Interna e a Procuradoria Jurídica. Agora, Léo da Padaria continua chamando os aprovados para serem efetivados nos cargos. “O ex-presidente Thiago Brochi fez o concurso público que precisávamos, pra ter um corpo técnico maior. E estamos dando continuidade, chamando os cargos aprovados”, destacou Léo.

“Tenho certeza que vão desempenhar um excelente trabalho e ficar muitos anos”, ressaltou. Durante a sessão, Léo da Padaria citou nome por nome e desejou boa sorte aos novos servidores da Câmara Municipal de Americana. O certame realizado teve ainda disputa para cargos efetivos de Assistente Técnico Audiovisual, Auxiliar de Manutenção e Técnico de Vídeo e Áudio (TV Câmara), além de cadastro reserva de Contador, Encarregado de Patrimônio e Manutenção e Motorista.