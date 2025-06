A Câmara Municipal de Nova Odessa efetuou, de forma antecipada, o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores do Legislativo. A iniciativa, realizada na sexta-feira (6), reforça o compromisso da atual administração com a valorização do funcionalismo público e o equilíbrio das contas da Casa.

Segundo o presidente da Casa, vereador Oséias Jorge, a antecipação demonstra respeito aos servidores e reconhecimento pela dedicação diária nas atividades do Legislativo. “O servidor público é parte essencial do bom funcionamento da Câmara. Antecipar esse benefício é uma forma de reconhecer esse trabalho e garantir mais tranquilidade financeira para nossos colaboradores”, destacou.

Respeto e reconhecimento

De acordo com Lucas Camargo, diretor geral do Legislativo, o adiantamento também é reflexo de uma gestão fiscal eficiente e pautada na transparência. “A antecipação do 13º reforça nosso compromisso com a boa gestão dos recursos públicos e com o bem-estar dos servidores, sem comprometer o orçamento da Casa”, afirmou o diretor.

A iniciativa ainda contribui para aquecer a economia local, injetando recursos no comércio da cidade antes mesmo do segundo semestre, tradicional período de pagamento do benefício.

