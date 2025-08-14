Através de requerimentos, a Câmara Municipal de Nova Odessa pretende convocar para os próximos dias servidores e pessoas ligadas à gestão do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) com o intuito de explicar duas situações consideradas irregulares: um possível ‘funcionário fantasma’ no Procon local e a denúncia de suposto ‘Caixa 2′ na campanha à reeleição.

O primeiro requerimento, de autoria do presidente, vereador Oséias Jorge (PSD), convoca o servidor responsável pelo Procon de Nova Odessa para prestar esclarecimentos sobre a atuação do setor, bem como denúncia de possível funcionário fantasma. Foi chamado o assessor de Gestão, Programas e Metas, Ricardo Eugênio, para explicações no próximo dia 25, às 14h, na Casa de Leis.

No outro documento, o vereador André Faganello (Podemos) requer a convocação do diretor de escola José Jorge Teixeira e o convida o senhor Hamilton Lorençatto para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de possível Caixa 2’ na campanha à reeleição do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho. Ambos foram secretários municipais durante o primeiro mandato.

Denúncia

Conforme denúncia protocolada na Câmara Municipal na última segunda-feira (11), um imóvel foi alugado na Rua João Adamson, na Vila Azenha, para a realização de reuniões entre candidatos a vereador e a prefeito/vice com a população. Os valores, porém, não constam na prestação oficial de contas da chapa.

A convocação tem como objetivo apurar, no âmbito do Poder Legislativo, as acusações. A convocação está marcada para o dia 1º de setembro de 2025, às 14h, no plenário da Câmara. A reportagem do NM tentou o contato com Ricardo Eugênio para saber o posicionamento a respeito da denúncia no setor ao qual está vinculado, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.

De acordo com Faganello, a iniciativa reforça o papel fiscalizador da Casa e busca garantir transparência nas investigações. “É nosso dever apurar todas as denúncias que chegam a esta Casa de Leis, para que a população tenha clareza sobre os fatos e a administração pública atue dentro da legalidade”, afirmou o vereador.

O pedido agora será submetido à apreciação dos demais parlamentares e, se aprovado, resultará no encaminhamento de ofício ao Executivo para viabilizar as convocações.