Edital da VUNESP detalha data, horários e locais de aplicação do exame

A Câmara Municipal de Nova Odessa informa que a Fundação VUNESP divulgou o Edital de Convocação para a Prova Objetiva do Concurso Público nº 001/2025, que será realizada no próximo domingo, 18 de janeiro de 2026. O documento está disponível no site da VUNESP e também foi publicado na edição nº 484 do Diário Oficial do Poder Legislativo.

Segundo o edital, os portões serão fechados às 12h40. A prova terá duração de 3 horas, sendo exigida permanência mínima de 1 hora no local de aplicação. Os candidatos devem consultar individualmente seu local de prova pelo site www.vunesp.com.br ou pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda a sábado, das 8h às 18h, exceto feriados.

A aplicação das provas ocorrerá em unidades de ensino de Nova Odessa e Americana, com distribuição dos cargos por local da seguinte forma: na ETEC Polivalente de Americana, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 567, Vila Israel, em Americana, farão prova os candidatos aos cargos de Contador e Jornalista. Na Escola Estadual Dr. Joaquim Rodrigues Azenha, situada na Avenida Paschoal Piconi, nº 399, Jardim São Manoel, em Nova Odessa, realizarão a prova os candidatos ao cargo de Auxiliar Administrativo.

Já os candidatos ao cargo de Assessor Jurídico farão prova em três unidades: na EMEB Profa. Haldrey Michelle Bueno, na Rua José Casassa, s/n, Jardim Santa Rita I; na ETEC Ferruccio Humberto Gazzetta, na Avenida São Gonçalo, nº 2770, Jardim da Alvorada; e na EMEB Profa. Alvina Maria Adamson, na Rua Aracaju, nº 215, Jardim São Jorge, todas em Nova Odessa.

Os candidatos ao cargo de Assistente Legislativo realizarão a prova na Escola Estadual Alexandre Bassora, localizada na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 377, Jardim Planalto, e também na Escola Estadual Profa. Dorti Zambello Calil, na Avenida Dr. Ernesto Sprogis, nº 1261, Jardim Bela Vista, ambas em Nova Odessa.

“Ressaltamos a orientação para que os candidatos cheguem com antecedência ao local designado, munidos de documento oficial com foto, e a observem rigorosamente todas as instruções previstas no edital da VUNESP.”, destacou Lucas Camargo, que ocupa o cargo de Diretor Geral do Legislativo e é presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público.