A Câmara Municipal de Nova Odessa retoma na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, suas sessões ordinárias após o recesso legislativo. O encontro está marcado para às 14h no Plenário Simão Welsh, localizado na Avenida João Pessoa, nº 1599, no bairro Bosque dos Cedros.

Na Ordem do Dia, serão discutidos e votados dois vetos apresentados pelo prefeito municipal. sendo sobre o Projeto de Lei nº 03/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldários em ambientes públicos e privados de circulação, permanência ou concentração de grande número de pessoas e sobre o Projeto de Lei nº 14/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do símbolo mundial do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados.

A população pode acompanhar presencialmente os trabalhos do Legislativo, que incluem a discussão e votação de projetos de interesse da cidade. Além da presença física, os cidadãos também podem assistir à sessão ao vivo por meio das redes sociais oficiais da Câmara, garantindo transparência e maior participação da comunidade nas decisões do poder público.

As sessões ordinárias da Câmara ocorrem semanalmente.