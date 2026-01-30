Sessão marca o início do segundo ano legislativo da 16ª Legislatura e conta com análise de projetos, requerimentos e moções

A Câmara Municipal de Nova Odessa retoma, na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, a realização das sessões ordinárias do Poder Legislativo. A primeira sessão do ano acontece às 14h, no plenário da Casa, marcando o início dos trabalhos legislativos do segundo ano da 16ª Legislatura.

Na pauta da sessão constam indicações e moções apresentados pelos vereadores. Também serão apreciados requerimentos com pedidos de informações ao Poder Executivo, abordando temas como saúde, educação, transporte público, limpeza urbana, coleta de resíduos, emendas impositivas e contratos administrativos, além de moções de aplausos e congratulações a instituições, servidores públicos e entidades do município.

Transparência, fiscalização e melhorias

O presidente da Câmara, Oséias Jorge, ressaltou a importância da retomada dos trabalhos legislativos. “Iniciamos mais um ano legislativo reafirmando o compromisso com a transparência, a fiscalização e a busca por melhorias concretas para a população de Nova Odessa”, destacou.

As sessões são abertas ao público e podem ser acompanhadas presencialmente no plenário ou pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal, garantindo acesso da população aos debates e decisões do Legislativo.