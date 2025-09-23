A Câmara de Nova Odessa sedia nos próximos dias Audiências Públicas com temas importantes para a cidade: saúde, metas fiscais e o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. Todas as audiências acontecem de forma presencial no Plenário Simão Welsh e são transmitidas ao vivo pelas redes sociais.

Na quarta-feira (24), a partir das 17h43, acontece a Audiência Pública sobre o Plano Plurianual, referente ao período de 2026 até 2029. Ainda na quarta-feira, às 18h4, acontece a Audiência sobre as Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2025.

Na quinta-feira (20), às 18h, será realizada a Audiência Pública referente ao 2º Quadrimestre de 2025 sobre a Saúde.

A realização da audiência pública das Metas Fiscais atende a determinação contida na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e será comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Já a audiência da Saúde ocorre em cumprimento da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.