Câmara de Santa Bárbara recebe novo delegado da Delegacia da Mulher

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recepcionou, nesta sexta-feira (22/11), o novo delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santa Bárbara d’Oeste, dr. Leonardo Freitas Silva. O encontro, realizado a convite da vereadora Esther Moraes, responsável pela Procuradoria da Mulher no Legislativo, contou com a participação de lideranças políticas e representantes da sociedade civil, reforçando a importância de um trabalho conjunto em defesa das mulheres.

Além da vereadora anfitriã, estiveram presentes a vereadora Kátia Ferrari, o vice-prefeito Felipe Sanches, o presidente da Câmara, Paulo Monaro, e os vereadores Carlos Fontes, Juca Bortolucci, Eliel Miranda e Isac Sorrillo. O encontro contou ainda com a presença de representantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, da Casa Abrigo, do Serviço Social em Promoção da Cidadania “Imaculada Conceição”, do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança) e da Comissão da Mulher da OAB local. Todos os representantes dessas entidades destacaram o papel crucial da união entre poder público e sociedade civil na construção de uma rede de acolhimento eficiente.

Leia + sobre política regional

Os presentes deram as boas-vindas ao delegado e enfatizaram a relevância de sua atuação em Santa Bárbara d’Oeste, onde a demanda por serviços especializados para atender mulheres em situação de vulnerabilidade é crescente. Dr. Leonardo Freitas Silva agradeceu as manifestações de apoio e destacou que a equipe da DDM está quase completa, contando com o importante suporte de uma psicóloga e uma assistente social. Ele também aproveitou a presença do vice-prefeito para reforçar a necessidade de melhorias estruturais no prédio da delegacia, essencial para oferecer um atendimento digno e acolhedor.

“A existência de uma rede de acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade é fundamental para garantir um atendimento integral, que não se limita ao registro de denúncias, mas que também oferece apoio psicológico, social e jurídico. Essa integração entre delegacias especializadas, serviços de assistência social e organizações da sociedade civil é um dos pilares para combater a violência de gênero, promovendo a segurança e a autonomia das mulheres”, ressaltou a vereadora Esther Moraes.