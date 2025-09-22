A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste promove nesta terça-feira, dia 23, a partir das 14h, a 34ª Reunião Ordinária de 2025, no Plenário “Dr. Tancredo Neves”. A pauta inclui a votação de dois projetos de lei e oito moções.

Entre as matérias em destaque está o Projeto de Lei nº 96/2025, de autoria do vereador Felipe Corá, que institui no município o “Agosto Lilás” como mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A proposta prevê a realização de ações educativas em escolas e templos religiosos.

Também será apreciado o Projeto de Lei nº 99/2025, apresentado pelo vereador Arnaldo Alves, que cria o Programa de Incentivo ao Exercício da Atividade de Cuidador de Idosos no município.

Ordem do Dia

A ordem do dia inclui ainda oito moções. Entre elas, moções de aplauso ao Clube dos Balas, pelo aniversário de 42 anos, e ao Sindicato dos Empregados no Comércio (Sincomerciários), que completou 34 anos. Outras proposições manifestam reconhecimento ao trabalho do radialista José Flávio Scavassa, da Rádio Luzes, e de policiais militares que se destacaram em ocorrências e atuações no mês de agosto. Há também moções de apelo, como a que solicita à CPFL a substituição de um poste de madeira com problemas na base, localizado no Jardim das Laranjeiras.

A sessão é aberta ao público e transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara, permitindo que a população acompanhe a discussão e a votação das propostas que impactam a cidade