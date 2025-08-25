A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira, dia 26, a 30ª Reunião Ordinária de 2025, no Plenário “Dr. Tancredo Neves”, a partir das 14h. A Ordem do Dia conta com a votação de três projetos e 15 moções.

Entre os projetos em pauta, destaca-se o Projeto de Lei nº 51/2025, de autoria do vereador Alex Dantas, que institui o programa “Juntos Contra o Silêncio” e cria a “Caminhada pelo Enfrentamento e Prevenção do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” no calendário oficial do município.

Também serão apreciados dois projetos de decreto legislativo para concessão do título de “Cidadão Barbarense”: um ao senhor Bruno Zancan Feliciano, de autoria do vereador Tikinho TK, e outro a João Antônio Martini Junior, proposto pelo vereador Juca Bortolucci.

A pauta da sessão ainda contempla a análise de 15 moções apresentadas por parlamentares. Entre elas, pedidos de apelo às autoridades estaduais e federais, como a ampliação da Ronda Escolar e do efetivo do Corpo de Bombeiros em Santa Bárbara, além de medidas de combate à adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Também estão previstas manifestações de aplauso e reconhecimento a cidadãos, entidades e profissionais, como a Padaria Nunes, que completa 10 anos de fundação, o ator barbarense Lucas Agrícola, que interpreta Pelé em minissérie da Netflix, e policiais militares que se destacaram em ocorrências recentes.

Outro destaque é a moção coletiva assinada pelos vereadores, que manifesta repúdio à revogação de decreto federal que garantia a proteção da vida desde a concepção, substituído pelo Decreto nº 12.574/2025, que institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNIPI).

A reunião será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal.