A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira, dia 9, a partir das 14 horas, no Plenário Dr. Tancredo Neves, a 32ª Reunião Ordinária do ano. A Ordem do Dia traz dois projetos e seis moções.

Entre os projetos, está o de Lei nº 79/2025, de autoria do vereador Júlio César Kifú, que institui a Política Municipal de Atenção às Pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 1 no município. A proposta recebeu parecer favorável das comissões permanentes e será votada de forma nominal, com quórum de maioria simples. Também será apreciado o Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2025, de autoria do vereador Marcelo Cury, que concede o Título Honorífico de Cidadão Barbarense a Nilton César de Oliveira, o “Niltinho”.

Pauta

A pauta prevê ainda a votação de seis moções, apresentadas por diferentes parlamentares. Entre elas, estão manifestações de aplausos e reconhecimento a cidadãos, instituições e empresas locais, como a Escola Estadual Coronel Luiz Alves, que completa 50 anos, a Feira Cantinho do Talento, que celebrou seu primeiro aniversário, e a Autoescola Brasil, que comemora 30 anos de atuação. Também serão discutidos pedidos de apoio ao Governo do Estado de São Paulo para a implantação de lousas digitais nas escolas estaduais e para que Santa Bárbara seja incluída no programa “Caminhos da Capacitação”, voltado à oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional.

A reunião será transmitida ao vivo pelos canais oficiais do Legislativo barbarense.