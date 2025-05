A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste é um dos pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2025, lançada na última quinta-feira (8) pelo prefeito Rafael Piovezan e pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan. Com o slogan “Doe carinho em forma de agasalho”, a campanha segue até o dia 31 de julho com o objetivo de mobilizar a população para aquecer o inverno das famílias que mais precisam.

As doações podem ser entregues na sede do Legislativo, localizada na Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, no Residencial Dona Margarida. São aceitos agasalhos para homens, mulheres e crianças, toucas, luvas, cobertores, edredons em bom estado ou novos, fraldas geriátricas e também novelos de lã, mesmo que já abertos, que serão utilizados por voluntárias do projeto “Quadradinhos de Amor” na confecção de mantinhas destinadas a idosos e crianças.

A arrecadação será destinada às famílias atendidas pelos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), pelos NAS (Núcleos de Atendimento Social), por escolas da rede municipal e por entidades assistenciais da cidade. Ao todo, mais de 30 pontos fixos estão espalhados pelo município, e outras ações também estão previstas durante a campanha. Uma delas é o “Dia D”, marcado para 17 de maio, em parceria com a EPTV, quando serão arrecadados alimentos não perecíveis durante o evento Summer Night, no Complexo da Usina Santa Bárbara, das 18 horas de sábado às 6 horas da manhã de domingo.

Entre as novidades desta edição estão os protagonistas da campanha, o Sr. José Ferreira dos Santos, de 89 anos, e a pequena Maitê Machado Vicente, de 5 anos, participantes do projeto intergeracional das secretarias de Educação e Promoção Social, que promove atividades de integração entre crianças e idosos. A campanha também oferece a possibilidade de doações financeiras em prol dos projetos sociais e do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio de conta bancária ou PIX.

A população também pode acompanhar as ações e a prestação de contas da campanha pelos canais oficiais da Prefeitura e do Fundo Social de Solidariedade.