Vereadores aprovam três projetos e cinco moções durante a 33ª Reunião Ordinária

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou nesta terça-feira (16) a 33ª Reunião Ordinária do ano, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, pelo site oficial e pelas redes sociais da Casa. A pauta do dia trouxe três projetos de lei, cinco moções e contou ainda com a abertura da exposição “Primavera – Símbolo de Força e Resiliência”, de Elisabete Padovezi e alunos.

Ordem do Dia

Na Ordem do Dia, todos os itens foram aprovados pelos vereadores. Entre as proposições, foi aprovado o substitutivo ao Projeto de Lei nº 81/2025, de autoria do vereador Rony Tavares, que inclui o evento religioso Cerco de Jericó no Calendário Oficial de Eventos do Município. Também recebeu aprovação o Projeto de Lei nº 90/2025, do vereador José Luis Fornasari, o Joi, que estabelece incentivo à orientação de gestantes sobre manobras de primeiros socorros contra engasgos, a serem repassadas durante o pré-natal ou na saída da maternidade. Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 93/2025, de iniciativa do Executivo, que autorizou a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município para o exercício de 2025. A medida visa garantir a inclusão de emendas parlamentares no orçamento.

Moções

Entre as moções, os parlamentares aprovaram homenagens e apelos. Receberam aplausos o estabelecimento Junião Lanches, de Americana, vencedor de um festival gastronômico; o Barzinho Jr. Bartender, pelos quatro anos de atuação; o projeto pedagógico interdisciplinar Jadyr News, realizado por alunos da Escola Estadual Prof.ª Jadyr Guimarães Castro; e o atleta de Muay Thai Ricardo de Souza, em reconhecimento à sua trajetória. Foi aprovado ainda o apelo do vereador Rony Tavares ao governador Tarcísio de Freitas pela implantação do Ensino Médio na Escola Estadual Fioravante Luiz Angolini, no bairro Cruzeiro do Sul. Durante a sessão, também foram entregues moções de aplauso aos atletas da Academia 019 Muay Thai, Pedro Henrique Cândido, Davi da Silva Leite Costa, Valentina Roratto de Souza e Ricardo de Souza.