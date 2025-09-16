Com mais de 5,6 mil votantes, 21 estudantes foram eleitos para vivenciar a rotina de um vereador

Na tarde desta segunda-feira (15), a Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, da Câmara Municipal de Sumaré, encerrou a apuração dos votos para o Parlamento Jovem 2026. Com 5.619 votantes, 10% a mais que no ano anterior, em duas semanas de votação, foram eleitos os 21 estudantes que irão assumir as cadeiras do projeto. A aluna Julia da Rocha Oliveira Vogas, da Escola Estadual Marianina de Rosis Moraes, foi a mais votada do pleito, com 165 votos. A apuração foi transmitida ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

Agora os 21 eleitos e os 21 suplentes serão convocados para confirmar participação no Parlamento Jovem, a partir da autorização do responsável legal. A posse está marcada para o dia 27 de novembro, no auditório da Faculdade Anhanguera de Sumaré. O mandato dos parlamentares jovens se inicia em 2026.

Neste ano, equipes da Câmara percorreram 25 escolas da cidade para coletar o voto dos estudantes do Ensino Médio. No total, 233 alunos disputaram as 21 vagas do projeto. Para 2026, foram eleitas 14 meninas e 7 meninos, sendo a Escola Municipal Dr. Leandro Franceschini a instituição de ensino com o maior número de representantes, com três estudantes entre os dez mais votados. Da soma dos votos (5.619), 5.486 foram válidos, 54 foram brancos e 79 foram nulos.

O projeto institucional criado pela Câmara tem como principal objetivo oferecer aos estudantes uma formação cidadã que contribua para o aprimoramento da democracia. O Parlamento Jovem esclarece a função e o cotidiano do Poder Legislativo através de sessões ordinárias mensais, além de cursos de formação e atividades que explicam o processo legislativo aos participantes.

Confira os eleitos para o mandato de 2026:

Julia da Rocha Oliveira Vogas – E. E. Profa. Marianina de Rosis Moraes (165 votos)

Maycon Marinho Rodrigues – E. E. Profa. Elysabeth de Mello Rodrigues (156 votos)

Julia Santos Alburquerque – E. E. Solange Maura Albino (154 votos)

Lucas Rodrigues Gonçalves – E. M. Leandro Francischini (132 votos)

Nycolas Gabriel Barboza Lira – E. E. Ângelo Campo Dall’Orto (125 votos)

Valentina Rangel dos Santos – ETEC – (Sumaré 100 votos)

Naiobi Gabriela da Silva Wesclau – E. E. Vereador Euclides Miranda (92 votos)

Beatriz Santos Silva – E. E. Dom Jayme de Barros Câmara (78 votos)

Emilly Gabriele Silveira Martins – E. M. Leandro Francischini (70 votos)

Manuella de Almeida Fiorentino – E. M. Leandro Francischini (70 votos)

Augusto Cezar Silva Oliveira – E. E. Residencial Bordon (69 votos)

Livia Beatriz Sobrinho – E. E. Wadih Jorge Maluf (65 votos)

Felype Pereira da Silva – E. E. Profa. Alice Antenor de Souza (61 votos)

Joyce de Paula Branco – E. E. Profa. Marianina de Rosis Moraes (61 votos)

Raquel Rodrigues de Oliveira – E. E. Profa. Maria Ivone Martins Rosa (59 votos)

Julia Santos – E. E. Vereador Euclides Miranda (55 votos)

Gabriel Souza Barbosa – E. E. Prof. Vito Carmine Cerbasi (54 votos)

Maria Vitoria Lima dos Santos – E. E. Solange Maura Albino (54 votos)

Nicole Carolina Machado Avila – E. E. Profa. Maria Cheila Alves (54 votos)

Pyerre da Silva Santos – E. E. João Franceschini (54 votos)

Brielli Tafner Ferreira – E. E. Dom Jayme de Barros Câmara (53 votos)