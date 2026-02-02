Primeira reunião de 2026 acontece nesta terça-feira (3), às 10h, com transmissão ao vivo pelo YouTube

A Câmara Municipal de Sumaré retoma as sessões ordinárias nesta terça-feira (3), com a votação de quatro projetos de lei de autoria dos vereadores. A primeira reunião de 2026 está marcada para as 10h e será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube (@camarasumare). A sessão será conduzida pelo presidente da Casa, vereador Hélio Silva (Cidadania).

A Ordem do Dia será aberta com a discussão e votação do Projeto de Lei nº 10/2025, de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que dispõe sobre a implantação do transporte por ônibus rural em estradas não pavimentadas do município. Segundo o parlamentar, a proposta busca integrar as áreas rurais aos centros urbanos, ampliando o acesso da população a serviços essenciais e promovendo inclusão social e econômica.

Na sequência, será apreciado o Projeto de Lei nº 15/2025, apresentado pelo vereador Rodrigo Digão (União Brasil), que obriga a divulgação dos custos e detalhes das obras públicas municipais por meio da instalação de QR codes nos locais das intervenções. O objetivo da proposta é ampliar a transparência da gestão pública, além de fortalecer o controle social e a participação cidadã.

Também está prevista a votação do Projeto de Lei nº 73/2025, de autoria do vereador Welington da Farmácia (MDB), que autoriza a abertura de áreas públicas de lazer, esporte e cultura aos finais de semana e feriados. De acordo com o autor, a iniciativa visa ampliar as opções de lazer e convivência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

Por fim, será discutido o Projeto de Lei nº 493/2025, de autoria do vereador Ney do Gás (PV), que prevê a instalação de dispositivos de proteção nos sistemas de sucção de piscinas, com foco na segurança dos usuários. A proposta ganhou relevância após registros recentes de acidentes fatais em piscinas de uso coletivo. Para o vereador, a medida é fundamental para alertar e responsabilizar gestores de clubes, academias, hotéis e condomínios quanto à adoção de equipamentos que preservem a vida dos frequentadores.