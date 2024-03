Câmara discute Sustentabilidade, Inclusão e Cidadania na 2a

A Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (18)

a partir das 19h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a primeira reunião do Fórum Permanente de Sustentabilidade, Inclusão e Cidadania, instituído na Câmara pelo decreto legislativo nº 976/2022, de autoria da vereadora Professora Juliana (PT). A reunião é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara (Claro canal 8, site oficial e redes sociais).

O tema principal do encontro será o saneamento e as novas tecnologias para a sustentabilidade. “A ideia é reunir diferentes segmentos pra debater saneamento e novas tecnologias com foco na gestão hídrica e na sustentabilidade, identificar os desafios, soluções e oportunidades pra garantir o direito a água e a preservação ambiental”, explica a parlamentar.

Dentre os objetivos do fórum estão a promoção de debates sobre temas de interesse público que versem sobre questões sociais, econômicas e ambientais, com vistas ao desenvolvimento sustentável do município.

“A sustentabilidade é um conceito que tem ganhado força a cada dia. Além da preocupação com os recursos do planeta e com o futuro para as próximas gerações, existe uma intenção voltada à sociedade para definir um padrão de vida digna, com distribuição justa e equitativa do consumo de bens e serviços”, acrescenta Professora Juliana.

A população pode participar presencialmente no Plenário ou enviando sua mensagem para o e-mail forumsustentabilidade@camara-americana.sp.gov.br

O fórum

O Fórum Permanente de Sustentabilidade, Inclusão e Cidadania tem ainda como objetivos articular e incentivar programas de sustentabilidade e desenvolvimento social, estimular debates relacionados ao tema e fomentar eventos como formações e capacitações para agentes públicos atuarem como multiplicadores na temática.

A proposta prevê também que a Câmara Municipal poderá firmar, caso julgue necessário, convênios ou parcerias para a obtenção de recursos e materiais visando à realização de eventos promovidos pelo Fórum Permanente de Sustentabilidade, Inclusão e Cidadania.

Para mais informações sobre o Fórum Permanente da Saúde, acesse a página especial no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/paginas/ForumSustentabilidade.

