A Câmara Municipal de Americana realizou na noite desta quinta-feira (24) sessão solene para entrega do título “Policial Padrão Repórter Policial Valdir Moreira” aos oficiais das forças de segurança que se destacaram na prestação de serviços à comunidade. A honraria foi motivada pelo decreto legislativo nº 989/2023, de autoria do vereador Thiago Brochi (PL). Receberam o título profissionais indicados por suas corporações. O nome do prêmio homenageia o repórter policial Valdir Moreira, que por muitos anos acompanhou as ocorrências do município, falecido em 2017.

Participaram da solenidade o vereador Thiago Brochi, o comandante da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, Coronel Hugo Araújo dos Santos, o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel Moisés Sabino Zechetto, o coordenador de planejamento da Guarda Municipal de Americana, Wendeo Santos, o comandante do Corpo de Bombeiros de Americana, 1º Tenente Antônio Carlos Brustolin Junior, o comandante da 2ª companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Capitão André Manoel da Silva, o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-045 de Americana, 1º Sargento Agnaldo Timóteo Domingos, o comandante do pelotão de Americana da Polícia Rodoviária, 1º Tenente Giovani Bruno Paiffer Benedito, e o deputado estadual Alex de Madureira, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Trabalho

Durante o uso da palavra, o vereador Thiago Brochi enalteceu o trabalho desenvolvido pelos oficiais premiados. “Sentimos muito orgulho do trabalho de todos vocês homenageados aqui hoje, que representam muito bem as forças de segurança da nossa cidade. Que Deus continue abençoando a todos. Nós precisamos muito de vocês e que Deus dê muita proteção, porque nós sabemos que vocês saem de casa, mas na hora de retornar vocês precisam dessa proteção. Minha continência, respeito e admiração a todos vocês”, disse.

O comandante da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, Coronel Hugo Araújo dos Santos, ressaltou a vocação e a responsabilidade dos oficiais das forças de segurança. “São raras as ocasiões em que as pessoas homenageiam os policiais. Precisamos enaltecer e agradecer esses heróis que estão presentes aqui hoje. O que faz esses profissionais colocarem suas vidas em risco para prestar um serviço essencial à sociedade? É um sentimento do cumprimento de dever muito grande, a gente pensa em defender o cidadão e, por isso, esse reconhecimento é tão importante. Tenho a certeza de que vocês se destacaram no meio de um rol de profissionais honrados e fizeram a diferença. Aos senhores, os meus parabéns”, falou.

Ao final da cerimônia, o diretor do Núcleo de Perícias Médico-Legais de Americana, Dr. Vicente Scorza Carrascosa Von Glehn, homenageado indicado pela Polícia Científica, utilizou a palavra para discursar em nome de todos os premiados. “É uma grande honra estar aqui. Graças ao trabalho de muitas pessoas e à parceria com a Polícia Militar e outras frentes, Americana hoje é um centro regional na área da perícia médica legal. O somatório de várias pessoas engajadas em fazer um bom trabalho é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Parabéns aos homenageados e obrigado a todos”, agradeceu.